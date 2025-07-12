«Едем по делам»: Директор Ангелины Вовк опровергла слухи о госпитализации ведущей

Это не первый случай, когда в Сети распространяются недостоверные сведения о состоянии российских артистов. Недавно актёр Игорь Верник опроверг слухи о ДТП, якобы ставшем причиной его отсутствия на спектакле в Театре Эстрады. Он заявил, что не попадал в аварию и не болеет, а о причинах переноса постановки сам ничего не знает.