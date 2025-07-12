В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Кратковременные дожди, грозы и град возможны местами в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор далекого циклона с центром над севером Польши. В Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град. Днем в столице — плюс 32 — плюс 34 градуса, в Подмосковье — плюс 30 — плюс 35 градусов тепла. Такие значения по-прежнему существенно выше нормы, дневная температура превышает средние многолетние показатели на семь-восемь градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, при грозах порывистый, скорость его составит четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление меняется мало, в течение дня барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
«Таким образом, пик жары в столице пройден и, начиная с сегодняшнего дня, температура будет медленно и постепенно понижаться», — добавил Леус.