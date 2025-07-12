В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор далекого циклона с центром над севером Польши. В Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град. Днем в столице — плюс 32 — плюс 34 градуса, в Подмосковье — плюс 30 — плюс 35 градусов тепла. Такие значения по-прежнему существенно выше нормы, дневная температура превышает средние многолетние показатели на семь-восемь градусов», — рассказал Леус.