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Беларусь занимает 7-е в СНГ и 98-е в мире место по численности населения

Беларусь занимает 98-е место в мире по численности населения.

Источник: Комсомольская правда

Республика Беларусь занимает 7-ю позицию среди всех стран СНГ по численности населения. Если рассматривать общемировой рейтинг, то там Беларусь находится на 98-ом месте. Соответствующая информация содержится в актуальном отчете, опубликованном Национальным статистическим комитетом Беларуси.

Отмечается, что плотность населения в республике составляет 43,9 человека на 1 квадратный километр.

Наиболее многочисленные национальности, проживающие в Беларуси, распределены следующим образом: белорусы, русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары.

Ранее мы писали о том, что в Минобразовании сообщили — в Беларуси начался основной этап вступительной кампании (абитуриенты начинают подавать документы в вузы, на это у них не так много времени).