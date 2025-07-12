Беларусь занимает 7-е в СНГ и 98-е в мире место по численности населения

Республика Беларусь занимает 7-ю позицию среди всех стран СНГ по численности населения. Если рассматривать общемировой рейтинг, то там Беларусь находится на 98-ом месте. Соответствующая информация содержится в актуальном отчете, опубликованном Национальным статистическим комитетом Беларуси.
Отмечается, что плотность населения в республике составляет 43,9 человека на 1 квадратный километр.
Наиболее многочисленные национальности, проживающие в Беларуси, распределены следующим образом: белорусы, русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары.
Ранее мы писали о том, что в Минобразовании сообщили — в Беларуси начался основной этап вступительной кампании (абитуриенты начинают подавать документы в вузы, на это у них не так много времени).