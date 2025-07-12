В Башкирии скончался отшельник, проживший в одиночестве больше 60 лет

В 50-е было решено, что проводить туда электричество слишком затратно, и людям предложили переселяться поближе к цивилизации. В 2018 году он рассказывал корреспонденту, что не нуждается в электричестве и не смотрит телевизор. Единственными современными технологиями, которыми пользовался Киньягул, были батарейки в фонаре и радио, по которому он узнавал погоду. Отшельник признался тогда, что очень любит жизнь и не хотел бы умирать.