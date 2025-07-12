12 июля в Ростовской области ожидается +42 градуса

По прогнозу, предстоящий день в регионе пройдет с переменной облачностью, но без осадков. Ветер будет юго-восточный и восточный 7−12 м/с. Воздух прогреется до +34−39, а во второй половине дня — до +40−42 градусов. Сохранится пожароопасность 4 и 5 классов.