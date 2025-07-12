Сегодня, в День фотографа, поговорили с владельцем старейшего самарского фотомагазина

12 июля в России отмечают День фотографа — праздник творческих людей, которые умеют видеть прекрасное не только глазами, но и объективом.
В историческом центре города, на Молодогвардейской, многие знают и любят «Самарскую Луку», фотомагазин с более чем 20-летней историей. В нем представлен большой выбор фототоваров для профессионалов, любителей и новичков. Особое внимание уделяется комиссионному отделу — это единственное в Самаре место с профессионально подобранной б/у фототехникой.
Журналист «МК в Самаре» пообщался с Александром Малкиным, владельцем «Самарской Луки» и узнал, почему это место по-настоящему знаковое.
За что любят «Самарскую Луку».
— Расскажите, с чего всё началось.
— На углу того красного дома напротив собирались фотографы ещё в советские годы. С 80-х до 2010-х годов они встречались там, делились, показывали друг другу свои находки. А потом постепенно расходились по дворам здесь, поблизости. Я еще застал время, они заходили ко мне. Приходят и сегодня увлеченные ребята, коллекционеры, туристы, иногда даже иностранцы.
— Иностранцы?
— Во время чемпионата мира по футболу сюда заглядывали известные спортивные фотографы. Помню одного — из Австралии. Я только пришёл на работу, а он уже стоял у входа и ждал меня. Говорит: «Такого количества старых фотоаппаратов я никогда в жизни не видел». Он потом привёл с собой всю свою компанию. В тот день у меня был пик продаж: скупили прямо вагон фотоаппаратов. Причём он сам фотограф, показал, какими аппаратами снимает. А там — снимки мировых спортсменов. А один американец сказал, что попал в свой рай. Было приятно.
— Какую технику можно найти в «Самарской Луке»?
— Здесь есть старинные фотоаппараты, которым больше 120 лет, и совсем новые, выпущенные пару месяцев назад. Многое — плёночная техника, в основном советская: и «Заря», и «Зениты», и «Кварцы». Тут даже «Алмазы» есть.
— А есть те, кто находит фотоаппарат дома и проносит к вам?
— Такое происходит довольно часто. Иногда технику приносят люди, в семьях которых был коллекционер, но он, например, уже ушёл из жизни. Мы проверяем ее и выставляем.
— А что насчёт собраний фотолюбителей, о которых вы упоминали?
— Сейчас, к сожалению, этого нет. Всё перешло в онлайн — молодых ребят много, но они общаются в интернете. А те, о ком я раньше говорил — взрослые мужчины, которые собирались на углу, обсуждали, обменивались… Это, увы, ушло.
— Вот приходит к вам новичок и говорит: хочу фотографировать. Что вы ему посоветуете? Какую камеру?
— Я бы поинтересовался, какую сумму человек готов вложить в это увлечение. От бюджета, честно говоря, многое зависит. Если он назовёт, скажем, десять тысяч — это один уровень, если три — совсем другой. Исходя из этого уже можно подбирать что-то подходящее. Но я постарался бы найти какой-нибудь аппарат, который бы ему понравился. А у нас, как видите, выбор немалый — свыше трёхсот экземпляров. Так что первый вопрос — сколько вы готовы потратить?
Про «Дюну», «Бэтмена» и советский объектив.
Взгляд зацепился за лежащий на полке ряд стареньких объективов.
— Какой самый популярный советский объектив?
— Безусловно, «Гелиос», особенно модель 44. Он, можно сказать, на первом месте по популярности. Кстати, не знаю, легенда это или нет, Сергей, ты не помнишь: правда ли, что на него снимали какие-то сцены из «Дюны»?
Сергей Ястребов — профессиональный фотограф. Нам его тоже посчастливилось встретить в «Самарской луке».
— Да, да, точно. На «Гелиос» действительно снимали — в том числе и отдельные сцены «Бэтмена», и даже «Дюну 2»*, — рассказывает Сергей.
— В чём же секрет? Почему он до сих пор так ценится?
— Знаете, как говорят: каждый объектив «рисует» по-своему. У «Гелиоса» — неповторимые цвета и «киношная» картинка, с очень красивым размытием фона.
Снимать на мобильник не стыдно?
— Сугубо философский вопрос: что важнее — техника или человек?
— Человек, безусловно. Тут даже не обсуждается. Многие фотографируют на технику, которая копейки стоит.
— Как профессионал, как вы относитесь к мобильной съёмке? Воспринимаете ли вы её всерьёз?
— Конечно. Мобильная съёмка — это просто другая форма фотографии, ведь смартфон по сути тоже фотоаппарат. Если у человека получается — это замечательно.
*Создатели «Дюны 2» использовали советскую фотооптику для эффектности кадров. Оператор Грег Фрейзер ранее работал с советской оптикой на «Бэтмене», где благодаря «Гелиос 44−2» и «Юпитер-9» сцены с погонями выглядели аутентично.