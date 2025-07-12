Сегодня, в День фотографа, поговорили с владельцем старейшего самарского фотомагазина

— Во время чемпионата мира по футболу сюда заглядывали известные спортивные фотографы. Помню одного — из Австралии. Я только пришёл на работу, а он уже стоял у входа и ждал меня. Говорит: «Такого количества старых фотоаппаратов я никогда в жизни не видел». Он потом привёл с собой всю свою компанию. В тот день у меня был пик продаж: скупили прямо вагон фотоаппаратов. Причём он сам фотограф, показал, какими аппаратами снимает. А там — снимки мировых спортсменов. А один американец сказал, что попал в свой рай. Было приятно.