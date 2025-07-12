Власти Самары обещали разобраться с платными лежаками на городских пляжах

Городские власти заверили, что проведут проверку по данному факту и примут соответствующие решения. Представители местной власти подтвердили наличие платных лежаков в прибрежной полосе Волги. Они подчеркнули, что речь идёт о предоставлении сервиса для тех, кто хочет отдохнуть с большим удобством. При этом официальные лица акцентировали внимание на том, что платные зоны отдыха не должны располагаться непосредственно у воды, занимая пляжную линию, а также не должны превышать 20% от общей площади общедоступного пляжа.