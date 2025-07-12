С 14 июля в Ростовской области ожидаются перебои в телерадиовещании

В трех городах и одном поселке Ростовской области с 14 июля будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.
Перебои в вещании ожидаются:
14 июля:
— в Ростове-на-Дону (с 8 до 17 часов);
— в Новошахтинске (с 10 до 19 часов);
15 июля:
— в Волгодонске (с 8 до 17 часов);
16 июля:
— в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе (с 8 до 17 часов).
Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия согласовали с вещателями.
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