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С 14 июля в Ростовской области ожидаются перебои в телерадиовещании

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе ТВ и радио.

Источник: Комсомольская правда

В трех городах и одном поселке Ростовской области с 14 июля будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.

Перебои в вещании ожидаются:

14 июля:

— в Ростове-на-Дону (с 8 до 17 часов);

— в Новошахтинске (с 10 до 19 часов);

15 июля:

— в Волгодонске (с 8 до 17 часов);

16 июля:

— в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе (с 8 до 17 часов).

Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия согласовали с вещателями.

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