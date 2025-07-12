Врач поделилась секретами, как пережить аномальную жару

Людям с повышенным давлением в жару не стоит употреблять соленые продукты. Об этом рассказал терапевт Яна Шмелева в беседе с NEWS.ru. Также гипертоникам нужно дважды в сутки контролировать показатели артериального давления.
— Если оно повысилось, то следует принять лекарства, которые регулируют деятельность сердца и сосудов.
В жару с диетой нужно быть строже. Нужно отказаться от соленых блюд и копченостей, — порекомендовала специалист.
Спасением могут стать и кондиционеры или вентиляторы. Но прежде чем выходить из прохладного помещения на улицу, за 30 минут нужно выключить кондиционер, чтобы воздух прогрелся и организм не ощущал резких перепадов температур.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что эксперт поделилась, какими продуктами можно отравиться в жаркую погоду.