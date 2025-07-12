Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил детский центр «Орленок» с 65-летием

Он отметил, что в 1960 году участниками первой смены в «Орленке» стали 520 детей со всего СССР. Глава Кубани добавил, что на протяжении десятилетий центр активно развивался и расширялся: строились новые корпуса, спортивные площадки, бассейны и культурные точки притяжения.