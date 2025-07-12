Эксперт дал советам владельцам самокатов на время жары

«В жаркую погоду владельцам электросамокатов важно уделять особое внимание состоянию аккумулятора. При температурах выше 30 градусов Цельсия батарея может перегреваться, что снижает ее ресурс и повышает риск неисправностей. Рекомендуется избегать длительного нахождения самоката под прямыми солнечными лучами, особенно во время стоянки. Лучше избегать зарядки сразу после поездки — необходимо дать батарее остыть хотя бы 15−20 минут», — сказал Аверьянов.