Конкурс исполнителей эстрадной песни стартует 12 июля на «Славянском базаре»

В субботу, 12 июля 2025 года, в Витебске начнется конкурс исполнителей эстрадной песни, который проводится в рамках фестиваля «Славянский базар». Как сообщили в соцсетях* организаторы, уже известны имена всех четырнадцати участников. В первый конкурсный день конкурсанты будут исполнять мировые хиты. Беларусь представит Лера Бернатович, которая выйдет на сцену пятой. Начало мероприятия в 21.30 по минскому времени.