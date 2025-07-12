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Конкурс исполнителей эстрадной песни стартует 12 июля на «Славянском базаре»

12 июля 2025 года в Витебске начинается конкурс исполнителей эстрадной песни.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 12 июля 2025 года, в Витебске начнется конкурс исполнителей эстрадной песни, который проводится в рамках фестиваля «Славянский базар». Как сообщили в соцсетях* организаторы, уже известны имена всех четырнадцати участников. В первый конкурсный день конкурсанты будут исполнять мировые хиты. Беларусь представит Лера Бернатович, которая выйдет на сцену пятой. Начало мероприятия в 21.30 по минскому времени.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

Ранее мы писали о том, что в Могилеве милиция задержала 74-летнего вора, который не первый раз угоняет чужие велосипеды (тут про это).