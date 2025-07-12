Где в Кишинёве купить свежие фрукты и овощи и продегустировать необычное вино: список ярмарок столицы

Вино, фрукты и овощи: в эти выходные в столице будет нескучно.
Список локаций, где в этот уикенд проходят ярмарки.
Ботаника:
- Ярмарка малых производителей и хенд-мейда в парке «Долина роз».
- Шоссе Мунчешть, 170−800, бул. Траян, 22 — ярмарки фруктов и овощей.
Буюканы:
- Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
- Фестиваль вина «Wine-Park Festival» —
11—12 июляв парке «Штефан чел Маре».
- Ул. Ливиу Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.
- Ярмарка местной продукции «Cămara Fest» —
12—13 июля, парк «Алунелул».
- Спортивный триатлон —
12—13 июля, парк «Ла извор».
Центр:
- Ул. М. Варлаам, между ул. Армянская и Тигина — ярмарка-продажа сезонной сельхозпродукции «Sărbătoarea cireșelor».
Рышкановка:
- Ул. А. Дога, 36, Соколень, 11, Московский пр-т, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей.
- Парк «Мезон» на Московском пр-те, 21 — детская ярмарка «Mami & Co Fair».