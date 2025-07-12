Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где в Кишинёве купить свежие фрукты и овощи и продегустировать необычное вино: список ярмарок столицы

В эти выходные, 12 и 13 июля ярмарки и фестивали охватят все секторы столицы: от «Wine Park» до «Cămara Fest» — выбирайте локацию по вкусу.

Источник: Комсомольская правда

Вино, фрукты и овощи: в эти выходные в столице будет нескучно.

Список локаций, где в этот уикенд проходят ярмарки.

Ботаника:

  • Ярмарка малых производителей и хенд-мейда в парке «Долина роз».
  • Шоссе Мунчешть, 170−800, бул. Траян, 22 — ярмарки фруктов и овощей.

Буюканы:

  • Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
  • Фестиваль вина «Wine-Park Festival» — 11—12 июля в парке «Штефан чел Маре».
  • Ул. Ливиу Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.
  • Ярмарка местной продукции «Cămara Fest» — 12—13 июля, парк «Алунелул».
  • Спортивный триатлон — 12—13 июля, парк «Ла извор».

Центр:

  • Ул. М. Варлаам, между ул. Армянская и Тигина — ярмарка-продажа сезонной сельхозпродукции «Sărbătoarea cireșelor».

Рышкановка:

  • Ул. А. Дога, 36, Соколень, 11, Московский пр-т, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей.
  • Парк «Мезон» на Московском пр-те, 21 — детская ярмарка «Mami & Co Fair».