Жители Иркутской области подали более 37 тысяч онлайн-заявлений на поступление

— Количество заявлений, поданных в ссузы региона через Госуслуги, выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было зарегистрировано почти 16 тысяч заявок. Такой рост обусловлен переводом социальных услуг в электронный вид, что делает их более доступными и удобными для граждан, — уточнил министр цифрового развития и связи Приангарья Александр Селедцов.