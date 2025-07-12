Жители Иркутской области подали более 37 тысяч онлайн-заявлений на поступление

За три недели в вузы Иркутской области абитуриенты подали более 37 тысяч заявлений через Госуслуги. Также с этого года с помощью сервиса можно подать документы в аспирантуру и магистратуру. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
— Количество заявлений, поданных в ссузы региона через Госуслуги, выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было зарегистрировано почти 16 тысяч заявок. Такой рост обусловлен переводом социальных услуг в электронный вид, что делает их более доступными и удобными для граждан, — уточнил министр цифрового развития и связи Приангарья Александр Селедцов.
Университеты будут принимать заявления на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование на бюджет до 25 июля, а в учреждения среднего профессионального образования — до 15 августа.