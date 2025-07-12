Юбилей Петергофа отметят фестивалями и фейерверком

Как отметил в своем поздравлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, «Петр I в 1705 году положил начало Петергофу, как грандиозному памятнику, прославляющему величие России». И уже в 1721 году в парке Петергофа забили знаменитые фонтаны, остающиеся главным символом города уже более трехсот лет.