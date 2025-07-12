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Юбилей Петергофа отметят фестивалями и фейерверком

12 июля 2025 года Петергофу исполняется 320 лет. Эту юбилейную дату «царский пригород», являющийся ныне административным центром Петродворцового района, отмечает фестивалями и концертами. В конце дня в честь праздника будет произведен фейерверк.

Источник: Российская газета

Как отметил в своем поздравлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, «Петр I в 1705 году положил начало Петергофу, как грандиозному памятнику, прославляющему величие России». И уже в 1721 году в парке Петергофа забили знаменитые фонтаны, остающиеся главным символом города уже более трехсот лет.

«Трагической страницей в истории Петергофа стали годы Великой Отечественной войны, когда город был оккупирован, а его сокровища — разграблены. Благодаря подвигу ленинградских реставраторов ансамбль был возрожден и восхищает миллионы туристов со всего мира», — подчеркнул губернатор. Сегодня Петергоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщили в администрации района, в программе сегодняшних торжеств в Петергофе — выступление финалистов Поэтического фестиваля, музыкально-исторический фестиваль «Петров двор» и многие другие события.

На главной площадке праздника (площадь Жертв Революции — Лихардовская ул.) с 13 часов будут работать интерактивные игровые зоны, выступят цирковые артисты, детские и творческие коллективы и исполнители Петергофа.

Также состоится торжественная церемония вручения знака «Почетный житель муниципального образования город Петергоф».

В период с 17:50 до 22:56 на главной площадке пройдет большой концерт артистов и звезд эстрады, завершением которого станет праздничный фейерверк.

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