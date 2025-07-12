Киностудия «Союзмультфильм» потребовала компенсацию за контрафактные игрушки

Как следует из материалов дела, жительница Березовского района Татьяна Киршанкова реализовывала товары с использованием образа, права на который принадлежат ООО «Союзмультфильм». Кроме того, на изделиях присутствовало обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком киностудии.