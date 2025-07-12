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Киностудия «Союзмультфильм» потребовала компенсацию за контрафактные игрушки

Легендарная киностудия «Союзмультфильм» обратилась в суд с иском к красноярской предпринимательнице.

Легендарная киностудия «Союзмультфильм» обратилась в суд с иском к красноярской предпринимательнице. Поводом для разбирательств стала продажа керамических фигурок с изображением Волка — персонажа известного мультфильма «Жил-был пес». Об этом сообщил 12 июля портал dela.ru со ссылкой на краевую пресс-службу судов.

Как следует из материалов дела, жительница Березовского района Татьяна Киршанкова реализовывала товары с использованием образа, права на который принадлежат ООО «Союзмультфильм». Кроме того, на изделиях присутствовало обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком киностудии.

Компания потребовала взыскать с предпринимательницы компенсацию в размере 10 тысяч рублей за каждый случай нарушения исключительных прав.

Ранее портал kras.mk.ru рассказал, как мошенники «раскрутили» жительницу Минусинска на 4,1 млн рублей.