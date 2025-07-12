Невролог Белаш рассказал, как помочь человеку при обмороке

На Москву обрушилась аномальная жара, и не все хорошо переносят такую температуру. И когда случайный прохожий падает в обморок, люди не всегда понимают, какие действия и в какой последовательности необходимо предпринимать. Врач-невролог Владимир Белаш рассказал «Вечерней Москве», как помочь человеку при обмороке.
Как помочь.
Если человек рядом с вами потерял сознание, прежде всего необходимо оценить обстановку, чтобы понять, что предшествовало падению и нет ли угрозы лично для вас, рассказал Белаш.
— Убедитесь, что вам самим ничего не угрожает, потому что изначально нет понимания того, от чего незнакомец оказался в таком состоянии. Если, к примеру, это произошло из-за удара током, то, необдуманно бросившись на помощь, можно тоже получить травму, — предостерег эксперт.
Если вы убедились, что вам ничего не угрожает, следует затем оценить наличие дыхательной и сердечной деятельности у потерявшего сознание, сообщил врач.
— Необходимо понять, есть ли дыхание и пульс на магистральных сосудах человека, который находится не в сознании. Наиболее эффективно будет проверить их наличие на сонных артериях шеи. Если признаков сердечно-дыхательной деятельности нет, нужно срочно вызвать бригаду скорой помощи, — пояснил невролог.
А чтобы не терять время, пока медики будут в пути, попробуйте провести самостоятельную сердечно-легочную реанимацию, дополнил Белаш.
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— Сначала нужно поверить проходимость дыхательных путей. Для этого следует повернуть голову человека набок, обернуть свою руку тряпкой, шарфом или платком и вытащить у пострадавшего язык, чтобы убедиться, что в полости рта ничего не мешает проходимости кислорода. Далее нужно провести непрямой массаж сердца и сделать искусственное дыхание рот в рот, — сказал врач.
Если же человек упал в обморок не на улице, а в узком пространстве (например, в вагоне метро), то последовательность действий будет отличаться, отметил специалист:
— Человека нужно уложить на пол, освободить грудь от стесняющей одежды, побрызгать лицо водой и обеспечить приток воздуха. Или вынести его из тесного пространства и только потом осуществлять реанимационные действия.
Чего нельзя делать.
Однако в некоторых случаях попытки оказать помощь могут навредить человеку, потерявшему сознание, предупредил Белаш.
— Если человек упал в обморок из-за полученных травм (в результате ДТП, к примеру) или же когда определить наверняка наличие у него травм не получается, тогда очень опасно перекладывать его с места на место. Так как в этом состоянии не исключены повреждения внутренних органов и костных структур, дополнительная транспортировка лишь усугубит состояние пациента, — сообщил специалист.
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Также, дополнил Белаш, если человек не смог наверняка убедиться в отсутствии пульса и дыхания у пострадавшего, осуществлять сердечно-легочную реанимацию, о которой говорилось выше, некорректно.
Юристы против.
Однако в беседе с «ВМ» юрист Глеб Подъяблонский предупредил, что за попытку помочь человеку, которому стало плохо на улице, можно угодить за решетку на шесть месяцев или нарваться на штраф в размере 80 тысяч рублей (статья 118 УК РФ), если будет доказано, что «непрошенный помощник» в попытке реанимировать упавшего нанес ему тяжкий вред.
— Не надо лезть к человеку и пытаться оказывать ему первую помощь, даже если вы имеете какие-то навыки. У вас нет на это права, потому что вы не врач и можете сделать только хуже. Чаще всего «помощники» ломают людям ребра, пытаясь сделать искусственное дыхание. Степень тяжести вреда определяют врачи и эксперты, — высказался эксперт.
Единственный случай, при котором человек без медицинского образования обязан помочь, — ДТП. В остальных случаях не нужно подходить к человеку, даже если он кричит от боли, подчеркнул юрист.
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