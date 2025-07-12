Невролог Белаш рассказал, как помочь человеку при обмороке

— Если человек упал в обморок из-за полученных травм (в результате ДТП, к примеру) или же когда определить наверняка наличие у него травм не получается, тогда очень опасно перекладывать его с места на место. Так как в этом состоянии не исключены повреждения внутренних органов и костных структур, дополнительная транспортировка лишь усугубит состояние пациента, — сообщил специалист.