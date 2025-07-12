Блогер-иноагент Варламов* через суд взыскал с должника крупную сумму денег

В свою очередь Матаков просил признать сделку недействительной, утверждал, что никогда не получал от Варламова* деньги, а расписки были написаны с нарушением хронологии: так в «шапке» обеих расписок указана дата 22 ноября 2021 года, а дата оформления ниже — «01 ноября 2021 года». Он также подчеркивал, что большая часть текста расписках напечатана на компьютере, а не написана лично от руки. Должник настаивал, что у Варламова* «никогда не было и не могло быть в наличии денежных средств в таком размере» — ни на счетах в банке, ни равноценного имущества, которое он мог бы продать для дачи денег в долг. В указанный период между банковскими счетами истца и ответчика не было какого-либо движения денежных средств. Суд же отклонил его доводы, указывая, что бремя доказывания фактов о безнадежности договора лежит на стороне заемщика, а займодавец не обязан доказывать, что у него есть денежные средства.