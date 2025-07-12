Блогер-иноагент Варламов* через суд взыскал с должника крупную сумму денег

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Блогер Илья Варламов* (признан иноагентом) взыскал по двум распискам через российский суд долг и 20% сверху за пользование займом, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Илья Варламов* в ноябре 2021 года предоставил Максиму Матакову две крупные суммы денег в долг. Условия займов стороны зафиксировали в двух расписках, в которых указывалось, что Матаков вернет деньги ровно через год, при этом к своему долгу он должен будет добавить 20% годовых за пользование денежными средствами. Однако ответчик деньги так и не вернул, что стало поводом для обращения в суд.
В свою очередь Матаков просил признать сделку недействительной, утверждал, что никогда не получал от Варламова* деньги, а расписки были написаны с нарушением хронологии: так в «шапке» обеих расписок указана дата 22 ноября 2021 года, а дата оформления ниже — «01 ноября 2021 года». Он также подчеркивал, что большая часть текста расписках напечатана на компьютере, а не написана лично от руки. Должник настаивал, что у Варламова* «никогда не было и не могло быть в наличии денежных средств в таком размере» — ни на счетах в банке, ни равноценного имущества, которое он мог бы продать для дачи денег в долг. В указанный период между банковскими счетами истца и ответчика не было какого-либо движения денежных средств. Суд же отклонил его доводы, указывая, что бремя доказывания фактов о безнадежности договора лежит на стороне заемщика, а займодавец не обязан доказывать, что у него есть денежные средства.
Гагаринский суд Москвы изучил доводы сторон и принял сторону Варламова*.
«Исковые требования Варламова Ильи Александровича* к Матакову Максиму Вениаминовичу о взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование займом — удовлетворить», — указывается в постановлении суда.
Кроме того, компенсацию госпошлины суд также возложил на ответчика.
Ответчик не согласился с таким решением и обжаловал решение, но апелляция согласилась с первой инстанцией.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.