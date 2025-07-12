Новосибирцы выберут название для нового сквера в Первомайском районе

Ранее на этом месте находились заросли клёна и скопившийся мусор. За месяц территорию расчистили и благоустроили: уложили рулонный газон, высадили деревья и кустарники, проложили асфальтированные дорожки. К началу августа здесь также появится необычная лавочка.