Новосибирцы выберут название для нового сквера в Первомайском районе

В Первомайском районе Новосибирска появилось новое общественное пространство — сквер на улице Маяковского, 3. Название для него предстоит выбрать жителям, сообщили в мэрии.
Ранее на этом месте находились заросли клёна и скопившийся мусор. За месяц территорию расчистили и благоустроили: уложили рулонный газон, высадили деревья и кустарники, проложили асфальтированные дорожки. К началу августа здесь также появится необычная лавочка.
В сквере организован полив растений — часть проводится вручную, с помощью шлангов, контурный полив осуществляют коммунальные службы. В ближайшее время запланирована обрезка кустарников для придания им декоративной формы.
Новая зелёная зона стала продолжением работ по благоустройству улицы Эйхе. В прошлом году на этой улице начали замену газона, а летом 2025 года продолжают озеленение вдоль всей дороги.