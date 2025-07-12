В одном из районов Уфы произошло аварийное отключение горячей и холодной воды

В Орджоникидзевском районе произошла авария, которая оставила десятки многоквартирных домов без холодного и горячего водоснабжения. Проблема затронула жильцов по улицам Б. Хмельницкого, Вологодская и Кремлевская, а также школу № 129, расположенную по адресу Вологодская, 64/1.
Ситуация вызвана аварийным отключением, и в настоящее время команда специалистов из ООО «БашРТС» работает над устранением неполадок. Ситуация находится под контролем. Ожидается, что в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация о сроках завершения работ.
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