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В одном из районов Уфы произошло аварийное отключение горячей и холодной воды

В Уфе в нескольких домах отключили горячую и холодную воду.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе произошла авария, которая оставила десятки многоквартирных домов без холодного и горячего водоснабжения. Проблема затронула жильцов по улицам Б. Хмельницкого, Вологодская и Кремлевская, а также школу № 129, расположенную по адресу Вологодская, 64/1.

Ситуация вызвана аварийным отключением, и в настоящее время команда специалистов из ООО «БашРТС» работает над устранением неполадок. Ситуация находится под контролем. Ожидается, что в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация о сроках завершения работ.

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