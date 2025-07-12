Жители нескольких улиц Таганрога остались в жару без электричества

12 июля на ряде улиц Таганрога восстанавливают подачу электричества. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
В частности, аварийные работы сейчас ведутся на улицах Греческой и Шмидта, а также в переулке Крепостном.
Кроме того, энергетики выполняют задачи в районе Северного жилого массива, на участках: от переулка 1-го Нового до 12-го, от улицы Лизы Чайкиной до 4-ой Линии, частично на улице Маршала Жукова и в районе Садовых площадок.
— Дорогие таганрожцы, понимаю, что отсутствие электроснабжения приносит большие неудобства, тем более в такую жаркую погоду. Энергетики делают все возможное, чтобы завершить работы как можно быстрее, — написала Светлана Камбулова.
На местах проведения работ уже привлеки дополнительные силы и средства, параллельно ведется установка резервных источников питания.
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