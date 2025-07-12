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В этом году начнется строительство новых корпусов пермского строительного колледжа

Комиссия по архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства согласовала внешний вид двух новых корпусов строительного колледжа.

Комиссия по архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства согласовала внешний вид двух новых корпусов строительного колледжа. Концепция предусматривает сохранение исторического облика квартала в центре города. Она уже одобрена Инспекцией по охране объектов культурного наследия, сообщают в краевом минстрое.

Новые корпуса предстоит возвести на месте старых, примыкающих к главному зданию колледжа на Компросе, 59. В новом учебном блоке появятся классы компьютерной и архитектурной графики, основ рисунка и живописи, макетная мастерская, зона коворкинга. Строительство начнется осенью, окончание работ намечено на 2027 год.