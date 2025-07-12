В этом году начнется строительство новых корпусов пермского строительного колледжа

Новые корпуса предстоит возвести на месте старых, примыкающих к главному зданию колледжа на Компросе, 59. В новом учебном блоке появятся классы компьютерной и архитектурной графики, основ рисунка и живописи, макетная мастерская, зона коворкинга. Строительство начнется осенью, окончание работ намечено на 2027 год.