Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова ушла в отставку

Светлана Кузнецова была назначена прокурором Екатеринбурга в 2015 году, сменив на посту Вячеслава Петрова, который оставил должность в связи с выходом на пенсию. Его уход тогда анонсировал заместитель Генпрокурора Юрий Пономарев, который оценил работу городской прокуратуры как «провальную».