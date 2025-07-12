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В Краснодаре началось строительство двухуровневой развязки на улице Тихорецкой

Новая развязка соединит улицы Тихорецкую, Володарского и Шевченко в Краснодаре.

Источник: Официальный Интернет-портал администрации

В Краснодаре начали строить крупнейшую дорожную развязку с 2008 года — она соединит улицы Тихорецкую, им. Володарского и им. Шевченко. Проект реализуют в рамках программы «25/35», инициированной губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, развязка станет частью будущего Восточного транспортного коридора. Работы пройдут в четыре этапа, движение откроется в 2028 году. Сейчас на участке идут подготовительные мероприятия — подрядчик завозит технику и бытовки.

Всего в рамках программы «25/35» в краевой столице реализуют 27 проектов на сумму свыше 151 млрд рублей.