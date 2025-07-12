В Краснодаре началось строительство двухуровневой развязки на улице Тихорецкой

В Краснодаре начали строить крупнейшую дорожную развязку с 2008 года — она соединит улицы Тихорецкую, им. Володарского и им. Шевченко. Проект реализуют в рамках программы «25/35», инициированной губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.