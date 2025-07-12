Мишустин назвал «Станкин» одним из ведущих технических вузов России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета «Станкин» с 95-летием, отметив, что он стал одним из ведущих технических вузов России.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас со знаменательным событием — 95-летием со дня основания Московского государственного технологического университета “Станкин”. За почти вековую историю он прошёл большой путь, став одним из ведущих технических вузов России. И все эти годы вносит неоценимый вклад в развитие отечественного машиностроения, автоматизации, информационных технологий, подготовку высококвалифицированных инженерных кадров», — говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что «Станкин» — современный образовательный, научно-исследовательский центр, где инновации сочетаются с фундаментальными знаниями.
«Университет по праву гордится славными традициями, научными школами, передовыми разработками и тысячами талантливых выпускников, которые успешно реализуют себя в различных отраслях промышленности, науке и бизнесе. За всеми достижениями стоит самоотверженный труд нескольких поколений преподавателей, многие из которых являются признанными экспертами в своих областях», — говорится в телеграмме.
Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму и безграничной преданности делу коллектива студенты приобретают большой научный и практический опыт, учатся мыслить нестандартно, находить решения самых сложных технических задач.
«Уверен, что “Станкин” и дальше будет оставаться лидером инженерного образования, кузницей кадров для высокотехнологичных отраслей. Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам университета успехов, новых открытий и благополучия», — добавил Мишустин.