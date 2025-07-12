Мишустин назвал «Станкин» одним из ведущих технических вузов России

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас со знаменательным событием — 95-летием со дня основания Московского государственного технологического университета “Станкин”. За почти вековую историю он прошёл большой путь, став одним из ведущих технических вузов России. И все эти годы вносит неоценимый вклад в развитие отечественного машиностроения, автоматизации, информационных технологий, подготовку высококвалифицированных инженерных кадров», — говорится в телеграмме.