В Челябинске водоматы в трех районах перевели в бесплатный режим

Ранее сообщалось, что с 9 по 15 июля в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах из кранов пойдет мутная или грязная вода.
Это объяснили технологическими переключениями между водоводами для выполнения работ по переврезке на новый водовод в Сосновском районе.
В Советском районе бесплатно воду можно набрать по следующим адресам: Блюхера, 2; Блюхера, 81-А; Воровского, 19-А; Воровского, 61-Б; Доватора, 10; Доватора, 16; Доватора, 24; Доватора, 27; Елькина, 92-А; Знаменская, 12; Ковшовой, 13; Корабельная, 10; Крупской, 46; Кузнецова, 15; Кузнецова, 35; Кузнецова, 5; Курчатова, 1; Курчатова, 14; Курчатова, 4-А; Курчатова, 8-Б; Мебельная, 51; Мебельная, 75; Овчинникова, 12; Овчинникова, 6-А; Орджоникидзе, 41; Плеханова, 4; Российская, 204; Рылеева, 2 -Б; Свободы, 90-А; Сулимова, 75-В; Тарасова, 42; Трактовая, 21; Цвиллинга, 61; Цвиллинга, 66; Цвиллинга, 79-А; Цвиллинга, 88; Шаумяна, 83; Ширшова, 11-Б/1; Ярославская, 16.
В Центральном районе: Энгельса, 75-А; Энтузиастов, 15; Энтузиастов, 25-А.
В Ленинском районе: Барбюса, 128-А; Барбюса, 134-В; Барбюса, 144-Д; Барбюса, 270; Барбюса, 3; Барбюса, 63; Дзержинского, 104; Дзержинского, 125; Дзержинского, 93-А.