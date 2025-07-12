Трое белорусов умерли, подавившись едой за одну неделю в Гомеле

В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали о печальной статистике. Только за одну неделю июня в Беларуси, в Гомеле, умерло трое мужчин. Все они подавились едой, а причиной смерти стала обтурационная асфиксия — закрытие дыхательных путей инородным телом. Два человека подавились мясом, еще один — куском сала.