Трое белорусов умерли, подавившись едой за одну неделю в Гомеле

В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали о печальной статистике. Только за одну неделю июня в Беларуси, в Гомеле, умерло трое мужчин. Все они подавились едой, а причиной смерти стала обтурационная асфиксия — закрытие дыхательных путей инородным телом. Два человека подавились мясом, еще один — куском сала.
Как подчеркивают специалисты, все трое были в разных степенях алкогольного опьянения, что и стало основной причиной этих несчастных случаев.
Ранее мы писали о 74-летнем воре, который промышлял в Могилеве (тут про то, на что он «охотился»).