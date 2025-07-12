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Трое белорусов умерли, подавившись едой за одну неделю в Гомеле

За одну неделю июня в Гомеле умерло трое человек, которые подавились едой.

В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали о печальной статистике. Только за одну неделю июня в Беларуси, в Гомеле, умерло трое мужчин. Все они подавились едой, а причиной смерти стала обтурационная асфиксия — закрытие дыхательных путей инородным телом. Два человека подавились мясом, еще один — куском сала.

Как подчеркивают специалисты, все трое были в разных степенях алкогольного опьянения, что и стало основной причиной этих несчастных случаев.

Ранее мы писали о 74-летнем воре, который промышлял в Могилеве (тут про то, на что он «охотился»).