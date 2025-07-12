Госавтоинспекция усилит контроль за мотоциклистами

«Дополнительно инспекторы проводят информационно-разъяснительную работу с водителями иных транспортных средств, в ходе которой напоминают им о том, что вследствие отличия автомобилей от мотоциклов по габаритным характеристикам, последние могут быть менее заметны на дороге, из-за чего при совершении маневров необходимо проявлять повышенную осторожность», — сообщили в ведомстве.