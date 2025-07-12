Госавтоинспекция усилит контроль за мотоциклистами

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Госавтоинспекция Минска объявила о проведении двухдневной профилактической акции, направленной на повышение безопасности дорожного движения для мотоциклистов и водителей мопедов, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Кампания, проходящая 12 и 13 июня, нацелена на снижение количества ДТП с участием мототранспорта.
Основное внимание сотрудников ГАИ сосредоточено на контроле за соблюдением правил дорожного движения водителями мотоциклов и мопедов, поскольку нарушения ПДД часто являются ключевым фактором в возникновении аварий.
В рамках кампании инспекторы также проводят информационную работу с водителями автомобилей, подчеркивая важность повышенной осторожности и внимательности при совершении маневров.
«Дополнительно инспекторы проводят информационно-разъяснительную работу с водителями иных транспортных средств, в ходе которой напоминают им о том, что вследствие отличия автомобилей от мотоциклов по габаритным характеристикам, последние могут быть менее заметны на дороге, из-за чего при совершении маневров необходимо проявлять повышенную осторожность», — сообщили в ведомстве.
Для обеспечения максимальной эффективности профилактических мероприятий используются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности, позволяющие оперативно выявлять и пресекать нарушения.