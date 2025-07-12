«Велик соблазн бросить мешок селитры»: чем грозят волгоградцам ранние арбузы

— Безусловно, несоблюдение агротехнологий, использование лишних пестицидов и гербицидов может навредить здоровью человека. Но я бы больше говорил о риске отравления из-за микробного загрязнения. Арбуз лежит на земле, и мы не видим всех микротрещин на его корке, — объясняет профессор. — Поэтому перед подачей на стол ягоду следует помыть с мылом и протереть губкой. Если же вы задумали взять не целый арбуз, а завернутую под пленку половинку, подумайте десять раз. Вы не знаете, кто и как резал этот продукт. Какими руками? И в конце концов сколько времени он провел под этой пленкой? Если элементарные правила гигиены были нарушены, то обычный летний ужин рискует обернуться неприятными последствиями.