В Уфе на несколько дней введут ограничения движения по дороге в аэропорт

В Уфе с 14 по 16 июля на дороге ведущей к аэропорту, будут введены временные ограничения. Время работы — с 10:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Две крайние левые полосы под путепроводом через «Уфа-Аэропорт» у Дёмского шоссе будут закрыты для движения. Причина ограничения — монтаж световой надписи «Уфа — город трудовой доблести».
Жителям и гостям башкирской столицы настоятельно рекомендуется учитывать данное ограничение при планировании своих поездок.
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