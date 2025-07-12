Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на несколько дней введут ограничения движения по дороге в аэропорт

В Уфе временно ограничат движение на одном из участков.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе с 14 по 16 июля на дороге ведущей к аэропорту, будут введены временные ограничения. Время работы — с 10:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Две крайние левые полосы под путепроводом через «Уфа-Аэропорт» у Дёмского шоссе будут закрыты для движения. Причина ограничения — монтаж световой надписи «Уфа — город трудовой доблести».

Жителям и гостям башкирской столицы настоятельно рекомендуется учитывать данное ограничение при планировании своих поездок.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.