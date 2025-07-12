В Нижегородской области увеличили выплаты за помощь ГАИ

В Нижегородской области повысили выплату за информацию о водителях, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в телеграм-канале регионального управления ГАИ.
Вступило в силу решение областного правительства, согласно которому размер денежного поощрения за сообщения о нетрезвых водителях вырос с двух до пяти тысяч рублей. Сообщения принимаются по телефону 112.
Чтобы получить выплату, необходимо, чтобы предоставленные сведения подтвердились, или чтобы водитель отказался от медицинского освидетельствования. После этого гражданину нужно обратиться в Госавтоинспекцию с заявлением и копией удостоверения личности.