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В Нижегородской области увеличили выплаты за помощь ГАИ

В Нижегородской области повысили выплату за информацию о водителях, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в телеграм-канале регионального управления ГАИ.

Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области повысили выплату за информацию о водителях, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в телеграм-канале регионального управления ГАИ.

Вступило в силу решение областного правительства, согласно которому размер денежного поощрения за сообщения о нетрезвых водителях вырос с двух до пяти тысяч рублей. Сообщения принимаются по телефону 112.

Чтобы получить выплату, необходимо, чтобы предоставленные сведения подтвердились, или чтобы водитель отказался от медицинского освидетельствования. После этого гражданину нужно обратиться в Госавтоинспекцию с заявлением и копией удостоверения личности.