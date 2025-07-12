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Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Ростовской области из-за жары

На Дону из-за аномальной жары до +42 градусов объявили оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение обозначили на прогностической карте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, угрозу представляют высокая температура воздуха, возможность пожаров и почвенная засуха.

В частности, температура до +42 градусов сохранится в регионе в течение второй половины дня 12 июля. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса местами продлится до полуночи 14 июля.

Засушливость почвы под озимыми зерновыми, яровыми, пропашными и зернобобовыми культурами прогнозируют в большинстве районов Дона до вечера 15 июля.

Напомним, уровень угрозы природных явлений на прогностической карте отмечают разными цветами, от белого до красного. Оранжевый цвет означает возможность ущерба.