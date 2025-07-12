Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Ростовской области из-за жары

В Ростовской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение обозначили на прогностической карте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, угрозу представляют высокая температура воздуха, возможность пожаров и почвенная засуха.
В частности, температура до +42 градусов сохранится в регионе в течение второй половины дня 12 июля. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса местами продлится до полуночи 14 июля.
Засушливость почвы под озимыми зерновыми, яровыми, пропашными и зернобобовыми культурами прогнозируют в большинстве районов Дона до вечера 15 июля.
Напомним, уровень угрозы природных явлений на прогностической карте отмечают разными цветами, от белого до красного. Оранжевый цвет означает возможность ущерба.