В Омске продается енотокафе

Как сказано в объявлении на «Авито», это «легендарное заведение, покорившее тысячи сердец». В группе заведения «ВКонтакте» указано, что это кафе, где нет еды, но есть четыре пушистых и любознательных енота: Аня, Маня, Степа и Тема, готовых составить компанию посетителям. Животные здоровы и вакцинированы.