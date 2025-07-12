На сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение — в Омске продается енотокафе. Расположено оно на улице Ленина.
Как сказано в объявлении на «Авито», это «легендарное заведение, покорившее тысячи сердец». В группе заведения «ВКонтакте» указано, что это кафе, где нет еды, но есть четыре пушистых и любознательных енота: Аня, Маня, Степа и Тема, готовых составить компанию посетителям. Животные здоровы и вакцинированы.
Цена готового бизнеса в объявлении не указана. Владельцы сообщают лишь, что продают бизнес, у которого нет конкурентов, дорого. От животных не избавляются, антикафе продается по семейным обстоятельствам.