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В Омске продается енотокафе

Владельцы считают бизнес прибыльным, но решили с ним расстаться.

Источник: Комсомольская правда

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение — в Омске продается енотокафе. Расположено оно на улице Ленина.

Как сказано в объявлении на «Авито», это «легендарное заведение, покорившее тысячи сердец». В группе заведения «ВКонтакте» указано, что это кафе, где нет еды, но есть четыре пушистых и любознательных енота: Аня, Маня, Степа и Тема, готовых составить компанию посетителям. Животные здоровы и вакцинированы.

Цена готового бизнеса в объявлении не указана. Владельцы сообщают лишь, что продают бизнес, у которого нет конкурентов, дорого. От животных не избавляются, антикафе продается по семейным обстоятельствам.