В Татарстане восстановили леса на площади более 1,7 тысячи гектаров

Из общего объема искусственное восстановление лесов выполнено на 1,45 тысячи гектарах, естественное — на 250 гектарах, еще 2 гектара заняты комбинированным способом восстановления. В настоящее время продолжается естественное лесовосстановление, включающее мероприятия по минерализации почвы, сохранению подроста при валке и стимулированию естественного зарастания. До конца года такие работы планируются на площади 1098 гектаров, передает «Татар-информ».