В Татарстане восстановили леса на площади более 1,7 тысячи гектаров

В Татарстане в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» проведены работы по лесовосстановлению на площади более 1,7 тысячи гектаров. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.
Из общего объема искусственное восстановление лесов выполнено на 1,45 тысячи гектарах, естественное — на 250 гектарах, еще 2 гектара заняты комбинированным способом восстановления. В настоящее время продолжается естественное лесовосстановление, включающее мероприятия по минерализации почвы, сохранению подроста при валке и стимулированию естественного зарастания. До конца года такие работы планируются на площади 1098 гектаров, передает «Татар-информ».