В Самаре отремонтируют кровлю «МТЛ-Арены» за 47,4 млн рублей

Самарские власти объявили поиск подрядчика для проведения капитального ремонта кровли спортивно-зрелищного комплекса «МТЛ Арена», расположенного по адресу: ул. Советской Армии, 253а.
Этот объект является важной частью региональной спортивной инфраструктуры и принимает как профессиональные соревнования, так и массовые мероприятия.
Заказчиком выступает государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».
Начальная стоимость контракта составляет 47,4 млн рублей, что говорит о масштабности предстоящих работ.
Планируется, что победитель тендера проведёт полный комплекс работ: демонтаж старого покрытия, устройство новой гидроизоляции, монтаж теплоизоляционного слоя, а также установку прочного ограждения для задержания снега — важный элемент безопасности в зимний период.
Завершить все работы необходимо до 20 октября 2025 года, чтобы к началу осени здание было полностью готово к эксплуатации в любых погодных условиях. Об этом сообщил «СитиТраффик».
Подача заявок уже открыта, а торги состоятся 29 июля. От участников ждут не только технической квалификации, но и чёткого соблюдения сроков — ведь речь идёт о ключевом спортивном объекте региона.
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