Минстрой разрешил реконструкцию лыжной базы «Стригино» в Нижнем Новгороде

В июне региональное Министерство строительства выдало разрешение на проведение строительных работ, как сообщается на официальном сайте ведомства.
Комплекс будет располагаться в живописном Стригинском бору, который имеет статус памятника природы. В настоящее время в этом районе функционирует лыжная база «Стригино», которая готовится к масштабной реконструкции.
Проект предусматривает создание универсального спортивного объекта, который будет работать круглый год. В комплексе планируется организовать аренду лыжного оборудования, а также оборудовать современные помещения для фитнеса, игровых зон и тренажерных залов. Для удобства посетителей будет предусмотрено кафе. Кроме того, благоустройство прилегающей территории станет важной частью проекта. Однако четыре существующие лыжные трассы, пролегающие через охраняемую зону, останутся неизменными.
В прошлом году проект спортивного комплекса и лыжной базы ПАО «ГАЗ» успешно прошёл государственную экспертизу.
Строительство объекта планируется начать у дома № 25 на улице Героя Старикова. Застройщиком выступает ПАО «ГАЗ», а техническим заказчиком — нижегородское ООО «Технопарк».
В феврале 2024 года Николай Горшков, руководитель спортивного клуба «Торпедо», который управляет спортивными объектами автозавода, отметил, что строительство лыжной базы будет осуществляться в рамках программы «Новый социальный вектор». Комплекс будет доступным для широкого круга любителей спорта и активного отдыха.