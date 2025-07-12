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К татарстанцам в связи с атаками БПЛА обратился глава ГУ МЧС России по РТ

Жителям разъяснили, что делать при введении режима «Угроза атаки БПЛА».

Источник: Главное управление МЧС России по Татарстану

Начальник Главного управления МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Ирек Кадамов обратился к жителям Татарстана.

Каждый день со стороны Украины проводятся атаки БПЛА по территории России, что создаёт угрозу для населения и предприятий нашей республики. В Татарстане вводится ряд ограничений для обеспечения безопасности, говорится в обращении.

В случае выявления БПЛА, движущихся по направлению к нашей республике, вводится режим «Беспилотная опасность». Жителям необходимо повысить бдительность, а в случае обнаружения беспилотника — сообщить по телефону 112.

Население информируют через SMS-оповещение и через мобильное приложение «МЧС России», которое МЧС рекомендует для установить для получения push-уведомления.

Если беспилотники обнаружены на территории Татарстана, вводится режим «Угроза атаки БПЛА». Жители должны покинуть открытые участки улиц, зайти в подземные переходы, паркинги или ближайшие строения и не подходить к окнам. В здании — перейдите в помещение без окон. Также окажите помощь детям и пожилым людям.

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