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Госстандарт запретил продавать в Беларуси шестипроцентный уксус и специи

Опасные специи с плесенью и уксус запретили продавать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси обновил список продукции, запрещенной к реализации на территории республики. Сообщается, что среди новых позиций — винный натуральный 6% уксус. В его составе обнаружен сорбат калия, это консервант, который недопустим при производстве уксуса.

Под запрет попал и «Перец черный молотый», который выпускается под торговой маркой «Простыя рэчы». Нарушения в специях были выявлены по микробиологическим показателям — превышено допустимое содержание плесени. Помимо этого, нашли бактерии группы кишечной палочки, что вовсе недопустимо.

К слову, 11 июля стало известно о том, что Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида жевательных конфет из России.

Ранее мы писали о том, что в Московском районе Минска поймали автовора, который промышлял с 2022 года (тут про это).