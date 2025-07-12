Госстандарт запретил продавать в Беларуси шестипроцентный уксус и специи

Госстандарт Беларуси обновил список продукции, запрещенной к реализации на территории республики. Сообщается, что среди новых позиций — винный натуральный 6% уксус. В его составе обнаружен сорбат калия, это консервант, который недопустим при производстве уксуса.
Под запрет попал и «Перец черный молотый», который выпускается под торговой маркой «Простыя рэчы». Нарушения в специях были выявлены по микробиологическим показателям — превышено допустимое содержание плесени. Помимо этого, нашли бактерии группы кишечной палочки, что вовсе недопустимо.
К слову, 11 июля стало известно о том, что Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида жевательных конфет из России.
Ранее мы писали о том, что в Московском районе Минска поймали автовора, который промышлял с 2022 года (тут про это).