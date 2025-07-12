В Башкирии ожидается теплая погода, ветер и туман

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 2−7 м/с, а в течение дня местами его порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться между +8 и +13 градусами, а днем поднимется до +21…+26 градусов. Ночью и утром в некоторых местах могут образоваться туманы, ограничивающие видимость до 500−1000 метров.