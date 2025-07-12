В Башкирии ожидается теплая погода, ветер и туман

13 июля в Башкирии ожидается приятный летний день с переменной облачностью. По прогнозам Башгидромета, осадки не предвидятся.
Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 2−7 м/с, а в течение дня местами его порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться между +8 и +13 градусами, а днем поднимется до +21…+26 градусов. Ночью и утром в некоторых местах могут образоваться туманы, ограничивающие видимость до 500−1000 метров.
В Уфе также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +11…+13 градусов, а днем — +22…+24 градуса.
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