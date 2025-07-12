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Нижний Новгород и Пермь впервые свяжет новый водный маршрут

Первый рейс теплохода запланирован на 16 июля.

Источник: https://t.me/glebnikitin_nn

Совсем скоро, 16 июля, жители Нижегородской области и туристы смогут оценить новый комфортабельный маршрут. Речь идет о рейсе Нижний Новгород — Пермь, который запускает компания «Водолет» буквально на днях.

«Расстояние между нашими пунктами составляет 1200 км, поэтому маршрут будет разбит на несколько участков с ночными остановками: Нижний Новгород — Казань, Казань — Чайковский, Чайковский — Пермь», — поделился подробностями в своем телеграмм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках текущей навигации запланировано пять рейсов в города, которые стали победителями конкурса «Молодежная столица России 2025 года».

По словам главы региона, открытие нового маршрута — важный этап в реализации федерального проекта «Речные магистрали» и шаг к развитию современного пассажирского водного транспорта в стране.