Нижний Новгород и Пермь впервые свяжет новый водный маршрут

«Расстояние между нашими пунктами составляет 1200 км, поэтому маршрут будет разбит на несколько участков с ночными остановками: Нижний Новгород — Казань, Казань — Чайковский, Чайковский — Пермь», — поделился подробностями в своем телеграмм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.