Нижний Новгород и Пермь впервые свяжет новый водный маршрут

Совсем скоро, 16 июля, жители Нижегородской области и туристы смогут оценить новый комфортабельный маршрут. Речь идет о рейсе Нижний Новгород — Пермь, который запускает компания «Водолет» буквально на днях.
«Расстояние между нашими пунктами составляет 1200 км, поэтому маршрут будет разбит на несколько участков с ночными остановками: Нижний Новгород — Казань, Казань — Чайковский, Чайковский — Пермь», — поделился подробностями в своем телеграмм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В рамках текущей навигации запланировано пять рейсов в города, которые стали победителями конкурса «Молодежная столица России 2025 года».
По словам главы региона, открытие нового маршрута — важный этап в реализации федерального проекта «Речные магистрали» и шаг к развитию современного пассажирского водного транспорта в стране.