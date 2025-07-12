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Площадь поваленного ураганами 9−10 июля леса назвали в Минлесхозе Беларуси

Минлесхоз оценил площадь поваленного леса после ураганов 9−10 июля в 2 тысячи гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Минлесхоз оценил масштаб ветровалов в лесном фонде после недавней стихии. Как сообщил первый замминистра Анрей Карась, общий объем проведения сплошных санитарных рубок оценивается в 2 тысячи гектаров, это предварительная цифра, которая еще будет уточняться. Больше всего от ураганов и ветров, которые буйствовали 9−10 июля 2025 года, пострадала Могилевская область: повреждены 1,8 тысячи га, в том числе на территориях Могилевского лесхоза 1,24 тысячи га.

Как отметил Андрей Карась, в Могилевском лесхозе в настоящее время работают 12 бригад.

— Все прилегающие районы прислали своих работников для отвода лесосек, — приводит слова замминистра БелТА.

По всей Могилевской области для разбора последствий стихии задействовано около 60 единиц спецтехники, трудятся 400 человек.

Ранее мы писали о том, что в Минлесхозе показали, как выглядят наиболее пострадавшие от урагана лесные массивы (вот тут про это).