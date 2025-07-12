Площадь поваленного ураганами 9−10 июля леса назвали в Минлесхозе Беларуси

Минлесхоз оценил масштаб ветровалов в лесном фонде после недавней стихии. Как сообщил первый замминистра Анрей Карась, общий объем проведения сплошных санитарных рубок оценивается в 2 тысячи гектаров, это предварительная цифра, которая еще будет уточняться. Больше всего от ураганов и ветров, которые буйствовали 9−10 июля 2025 года, пострадала Могилевская область: повреждены 1,8 тысячи га, в том числе на территориях Могилевского лесхоза 1,24 тысячи га.