Михаил Смирнов: Жители Заречья получили чистую воду после десятилетий проблем

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов по поручению губернатора Вячеслава Федорищева провёл проверку качества водоснабжения в Куйбышевском районе Самары.
После многолетней нехватки качественной воды жители района, включая микрорайоны Заречье, «Волгарь» и «Южный город», наконец получили устойчивое и безопасное водоснабжение.
Проблема уходила корнями в советские времена — система водоснабжения оставалась устаревшей, а вода из подземных скважин была слишком жёсткой для повседневного использования.
Положение усугублялось ростом численности населения: за последние годы в районе активно строили многоэтажные дома, подключая их к тем же старым источникам.
Сейчас в рамках национального проекта «Чистая вода» построен технически сложный 12-километровый водовод, который обеспечивает подачу очищенной воды с Волги.
Это полностью заменило зависимость от подземных источников. Уже в июне качество воды было официально подтверждено управлением Роспотребнадзора.
Как отметил Михаил Смирнов по итогам осмотра, завершённый объект стал важным шагом в решении одной из самых давних коммунальных задач региона.
Вместе с министром энергетики Виталием Брижанем и директором СКС Владимиром Бирюковым он символически поднял бокалы с новой водой — как дань успешному завершению проекта.
— Это не последняя «вечная» проблема, которая требует решения, — подчеркнул Смирнов. — Но теперь у нас есть пример системного подхода, который можно тиражировать в других районах.
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