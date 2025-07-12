Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области для тушения пожаров задействуюи самолёт Ан-26 «Циклон»

Техника будет работать в северных районах области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из-за сложной лесопожарной обстановки в Иркутской области для тушения пожаров будет задействуют самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Он будет вызывать искусственные осадки. На деле самолёт применят уже в это воскресенье. Об этом КП-Иркутск стало известно из сообщения губернатора Приангарья Игоря Кобзева в его телеграмм-канале. На сегодняшний день в лесах действуют 16 пожаров. Четыре — в Усть-Илимском, по три — в Нижнеилимском и Усть-Удинском районах, по два — в Нижнеудинском и Чунском районах, по одному — в Катангском и Усть-Кутском районах.

— В их тушении задействованы 294 спасателя с применением 40 единиц наземной техники. Всего потушили пять очагов. Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде зафиксировали 457 пожаров, — пояснил губернатор.

Новый самолёт будет летать в северных районах области, где ситуация с огнем наиболее напряженная.

Также усилили патрулирование лесов в туристических местах, там же установили фотоловушки.