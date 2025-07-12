В Иркутской области для тушения пожаров задействуюи самолёт Ан-26 «Циклон»

Из-за сложной лесопожарной обстановки в Иркутской области для тушения пожаров будет задействуют самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Он будет вызывать искусственные осадки. На деле самолёт применят уже в это воскресенье. Об этом КП-Иркутск стало известно из сообщения губернатора Приангарья Игоря Кобзева в его телеграмм-канале. На сегодняшний день в лесах действуют 16 пожаров. Четыре — в Усть-Илимском, по три — в Нижнеилимском и Усть-Удинском районах, по два — в Нижнеудинском и Чунском районах, по одному — в Катангском и Усть-Кутском районах.