Дорога длиною в жизнь: как развивался московский транспорт

Когда в 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин учредил День московского транспорта, мы сразу решили — это должен быть не отраслевой, а общегородской праздник: для пассажиров, автомобилистов, пользователей велосипедов и самокатов. Жителям идея понравилась, они с удовольствием участвуют в наших мероприятиях, поэтому широко отмечать День московского транспорта стало доброй традицией. Мы тщательно готовимся, продумываем программу, чтобы людям было интересно.