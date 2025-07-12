Дорога длиною в жизнь: как развивался московский транспорт

12 июля столица отмечает День московского транспорта. Какая программа ждет горожан, рассказал «Вечерней Москве» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Когда в 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин учредил День московского транспорта, мы сразу решили — это должен быть не отраслевой, а общегородской праздник: для пассажиров, автомобилистов, пользователей велосипедов и самокатов. Жителям идея понравилась, они с удовольствием участвуют в наших мероприятиях, поэтому широко отмечать День московского транспорта стало доброй традицией. Мы тщательно готовимся, продумываем программу, чтобы людям было интересно.
Центральными площадками праздника станут Северный и Южный речные вокзалы. Гостей ждут аниматоры, игры, шоу, мастер-классы, выступления артистов и 35 тысяч порций бесплатного мороженого.
12 июля на улице Сергия Радонежского впервые состоится парад исторического транспорта, который продолжится выставкой трамваев и автомобилей. В параде примут участие 16 трамваев разных поколений — от самых первых до тех, которые еще недавно курсировали по столичным улицам.
13 июля в парке искусств «Музеон» пройдет масштабный костюмированный САП-фестиваль. В прошлом году в заплыве приняли участие более тысячи человек, в этот раз ожидаем еще больше участников.
Нас не догонят: как развивается Московский метрополитен.
В День московского транспорта в метро, на МЦК, МЦД, автовокзалах и автостанциях, в автобусах и электробусах можно будет услышать аудиопоздравления от знаменитостей. Также к празднику украсили три станции метро, а на восьми станциях установили инсталляции «Два сердца столицы».
Линейки.
В 1847 году частные извозчики организовали движение экипажей по маршрутам, или, как их называли в народе, линейкам. Летом были повозки с колесами и рессорами, зимой — специальные крытые, с полозьями.
Конка.
Движение первых конок запустили 7 июля 1872 года на временном участке от Иверских ворот до нынешнего Белорусского вокзала. Это были вагоны, которые лошади тянули по путям. Ездили такие конки до 1912 года.
Трамвай.
Движение первых электрических вагонов от Бутырской Заставы до Петровского парка запустили 7 апреля 1899 года.
Такси.
Первое такси в городе появилось в сентябре 1907 года, когда газета «Голос Москвы» сообщила о появлении на улицах автомобиля американской марки Oldsmobile с вывеской «Извозчик. Такса по соглашению». В 1930-е годы пассажиров перевозили Fiat 502 и Renault.
Автобус.
Какие станции метро открыли в Москве в 2024 году и как будет выглядеть схема метро к 2030 году.
Первая автобусная линия вела в пригород — от Камер-Коллежского вала вблизи Марьиной Рощи до Останкина и была открыта 17 июля 1907 года. А первый автобусный маршрут в самой столице появился только 8 августа 1924 года. Это были восемь автобусов марки «Лейланд», доставленные из Англии.
Троллейбус.
Появился в Москве 15 ноября 1933 года. Первая линия прошла от Тверской Заставы до моста Окружной железной дороги в Покровском-Стрешневе. Советский троллейбус темно-синего цвета имел деревянный каркас и мог развивать скорость до 50 километров в час.
Маршрутка.
Появилась в 30-х годах прошлого века. Это были легковые автомобили ЗИС-101 и ЗИС-110, которые курсировали между важнейшими площадями столицы, вокзалами, крупными выставками и парками, отвозили пассажиров на спортивные матчи. Плата за проезд в маршрутках устанавливалась по тарифным участкам, как в автобусах и троллейбусах тех времен.
Метро.
Открыто 15 мая 1935 года. Первая очередь прошла от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением на «Смоленскую». Маршрут протяженностью более 11 километров имел 13 станций, а курсировали по нему четырехвагонные составы из вагонов типа А.
Московское центральное кольцо.
Запущено осенью 2016 года. Пассажиров перевозят «Ласточки». Этот вид транспорта полностью интегрирован в систему московского транспорта.
Московские центральные диаметры.
21 ноября 2019 года было запущено движение по первым двум маршрутам МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск. В Москву и пригород пришло наземное метро с современным подвижным составом. Сегодня пассажиров начали перевозить поезда серии «Иволга 4.0».
Электробус.
Первый электробус вышел на улицы столицы и перевез первых пассажиров 7 февраля 2017 года. Сегодня в столице уже 216 маршрутов, которые обслуживает новая экологичная техника. Пассажиров перевозят больше 2,3 тысячи инновационных машин.
Речные электросуда.
Первый маршрут круглогодичного речного транспорта запущен 20 июня 2023 года. Сейчас работает три регулярных маршрута и 29 электросудов. С момента запуска пассажиры воспользовались ими свыше двух миллионов раз.
ТОННЕЛИ РЫЛИ КИРКОЙ И ЛОПАТОЙ.
Московское метро, которому в этом году исполнилось 90 лет, — проект с огромной удивительной историей. Например, в первые годы работы тоннели рыли с помощью самых простых инструментов — кирки и лопаты. Такой метод, конечно же, требовал от метростроителей титанических усилий. Поэтому чтобы им помочь, было принято решение использовать тоннелепроходческий щит. Это специальное устройство напоминало механического червя, буквально прогрызавшего грунт. Сейчас тоннели строят именно с их помощью.
ВОЙНА НЕ ОСТАНОВИЛА.
Московский транспорт в годы Великой Отечественной войны не переставал работать, в частности трамваи не останавливались ни на день — даже во время обороны Москвы. Вагоны перевозили не только пассажиров и грузы, но и помогали в эвакуации городских учреждений. Важную роль во время войны сыграли и автобусы. В январе 1942 года 40 столичных автобусов направили для вывоза жителей осажденного Ленинграда. Тогда по льду Ладожского озера водители перевезли 169 тысяч блокадников.
12 и 13 июля в Москве состоится еще множество мероприятий, которые помогут интересно провести время. «ВМ» составила подборку мест и событий, которые обязательно стоит посетить.