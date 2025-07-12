Прокуратура выявила опасные условия для швартовки судов в Керчи

В Керчи обнаружили небезопасные условия для швартовки судов. Проверка, проведенная Керченской транспортной прокуратурой, выявила нарушения в эксплуатации гидротехнических сооружений на Аршинцевской косе.
Надзорное ведомство установило, что причалы не были оснащены специальными конструкциями для предотвращения повреждений судов при швартовке, также не были обеспечены безопасные условия для швартовки.
Руководитель предприятия получил представление из прокуратуры. Нарушения уже исправили. Арбитражный суд Республики Крым рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении юридического лица и обязал выплатить штраф.