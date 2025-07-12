В Уфе сотрудники ГАИ задержали пятерых несовершеннолетних на мототранспорте

В Уфе накануне прошли масштабные рейды по обеспечению безопасности дорожного движения, в ходе которых сотрудники Госавтоинспекции задержали пятерых несовершеннолетних, управлявших мототранспортом без водительских удостоверений. Мероприятия проходили в рамках профилактических акций «Законный водитель» и «Не рули, малай!».
Первым под прицел сотрудников ГАИ попал мотоцикл Riva-2, за рулем которого находился 15-летний студент колледжа. На проспекте Октября стражи порядка остановили мальчика 14 лет, управлявшего мотоциклом Regul. Вечером на улице Ташкентская был задержан шестиклассник, а спустя час на улице Камышинская — еще один шестиклассник, который управлял квадроциклом Yamaha.
Все задержанные несовершеннолетние были отстранены от управления мототранспортом в присутствии родителей. В отношении них составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление мотоциклами и квадроциклом без водительского удостоверения.
Кроме того, материалы по статье 5.35 о ненадлежащем воспитании направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения к административной ответственности родителей. Весь транспорт был помещен на специализированную стоянку.
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