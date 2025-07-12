В Уфе сотрудники ГАИ задержали пятерых несовершеннолетних на мототранспорте

Первым под прицел сотрудников ГАИ попал мотоцикл Riva-2, за рулем которого находился 15-летний студент колледжа. На проспекте Октября стражи порядка остановили мальчика 14 лет, управлявшего мотоциклом Regul. Вечером на улице Ташкентская был задержан шестиклассник, а спустя час на улице Камышинская — еще один шестиклассник, который управлял квадроциклом Yamaha.