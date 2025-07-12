Министр образования Беларуси Андрей Иванец избран председателем «Белой Руси»

Председателем Республиканского общественного объединения «Белая Русь» избран министр образования Беларуси Андрей Иванец. Соответствующее решение, как передает БелТА, было принято на первом заседании Республиканского совета «Белой Руси», которое прошло в субботу, 12 июля 2025 года.
Напомним, Андрей Иванец родился в Минске в сентябре 1984 года, весной 2019 года он стал главным ученым секретарем НАН Беларуси, а в феврале 2022 года был назначен на пост главы Министерства образования.
Ранее мы писали о том, что Минлесхоз Беларуси назвал предварительную площадь лесов, которые сильно пострадали от урагана и ветров 9−10 июля (читать далее вот тут).