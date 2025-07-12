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Министр образования Беларуси Андрей Иванец избран председателем «Белой Руси»

Председателем РОО «Белая Русь» избран Андрей Иванец.

Источник: Комсомольская правда

Председателем Республиканского общественного объединения «Белая Русь» избран министр образования Беларуси Андрей Иванец. Соответствующее решение, как передает БелТА, было принято на первом заседании Республиканского совета «Белой Руси», которое прошло в субботу, 12 июля 2025 года.

Напомним, Андрей Иванец родился в Минске в сентябре 1984 года, весной 2019 года он стал главным ученым секретарем НАН Беларуси, а в феврале 2022 года был назначен на пост главы Министерства образования.

Ранее мы писали о том, что Минлесхоз Беларуси назвал предварительную площадь лесов, которые сильно пострадали от урагана и ветров 9−10 июля (читать далее вот тут).