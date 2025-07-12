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Из-за сильной жары волгоградцы могут быстрее постареть

Ученые выяснили, что высокие температуры негативно отражаются на здоровье человека на клеточном уровне.

Источник: РИА "Новости"

Последние научные данные, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что жители регионов с жарким климатом (больше +38 градусов) стареют на 12−14 месяцев быстрее, передает «МК в Волгограде».

Исследование проводили ученые из США. Они проанализировали данные почти 3700 человек старше 56 лет. В частности, специалистов интересовало, влияет ли температура на открытом воздухе на состояние организма человека. Результаты научной работы в своем телеграм-канале опубликовала эндокринолог Зухра Павлова.

Ускоренное старение из-за сильной жары объяснили изменениями в структуре ДНК — так называемой эпигенетической памятью, которая сохраняется даже после нормализации температуры.