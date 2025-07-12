Жители Нижнего Новгорода возмущены неработающими кондиционерами в автобусах

В комментариях нижегородцы отмечают, что проблема касается конкретных машин, потому что в той же 2-ке, 20-ке, на 17-м они ехали в комфортных температурных условиях. Стоит отметить, что некоторые автобусы на городских маршрутах и вовсе не оснащены кондиционерами — это не было предусмотрено производителем. «Недавно скандал был в 20-ке. Народ требовал кондиционер, в автобусе 2017 года. Из той первой поставки, в которых кондиционера нет как такового», — рассказал Сергей С. Сотрудники ЦРТС сообщают о начале проверки по поводу жалоб на неисправные кондиционеры. Они рекомендуют сообщать о случаях несоблюдения температурного режима в салонах транспортных средств либо напрямую перевозчику, либо в колл-центр по телефону 422−28−25 (с 6:00 до 22:00 ежедневно), указав номер маршрута, направление движения, гос.номер транспортного средства, дату и время установленного нарушения.