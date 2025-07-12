Московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

«Двенадцать учеников из школы номер 1788 отправились на границу с Калужской областью — в деревню Кузовлево. В 1941-м здесь находилась линия обороны Москвы и велись ожесточенные бои. Среди находок школьников также больше десяти артефактов времен обороны Москвы: советские и немецкие гильзы, штык от винтовки Мосина и советская каска», — написал Собянин в Telegram-канале.